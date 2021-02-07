تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قضية سد النهضة قائلًا: "قلق المصريين من قضية سد النهضة مستحق ونحن نتحرك في إطار التفاوض".

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر 2"، اليوم السبت: "إحنا نقاتل بالتفاوض لكي نحافظ على حقوق مصر في هذا الموضوع".



