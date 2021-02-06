فوز دسوق وسبورتنج كاسل وسمنود وسيدي سالم وخسارة صيد المحلة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي

شهدت مباريات السبت في الجولة الحادية عشر، للمجموعة الثامنة بالقسم الثالث، فوز فريق دسوق خارج ملعبه على حساب عثماثون، بهدف دون رد.

ونجح فريق سبورتنج كاسل في تحقيق فوز عريض ومستحق على حساب فريق شباس الشهداء بثلاثة أهداف دون مقابل.

وحقق سمنود الفوز على اتحاد بسيون بهدف نظيف، سجله سعيد مراد في الشوط الأول، وأدار اللقاء طاقم حكام سكندري بقيادة محمود عثمام، عاونه

وتعادل مركز شباب الحنفي مع فريق الزعفران بدون أهداف.

ونجح فريق بلطيم في تحقيق فوز ثمين على حساب فريق صيد المحلة، بهدفين دون مقابل، الذي ينافس على الصعود.

في حين تقرر تأجيل لقاء كوم حماده مع الحامول وسيدي غازي مع مركز شباب كوم حماده بسبب كأس مصر، كما يوجد مباراة مؤجلة بين مركز شباب الحنفى وبلطيم.

ترتيب المجموعة الثامنة
1- م.ش كوم حمادة 24 نقطة
2- صيد المحلة 22 نقطة
3- بلطيم 21 نقطة
4- سمنود 21 نقطة
5- دسوق 19 نقطة
6-سبورتنج كاسل 16 نقطة
7- سيدى سالم 16 نقطة
8- عثماثون 15 نقطة
9- الحامول 15 نقطة
10- سيدى غازى 14 نقطة
11- كوم حمادة 11 نقطة
12- شباس الشهداء 10 نقاط
13- شباب الحنفى 6 نقاط
14- مطوبس 6 نقاط
15- الزعفران 6 نقاط
16- اتحاد بسيون 5 نقاط

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