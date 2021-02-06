فوز دسوق وسبورتنج كاسل وسمنود وسيدي سالم وخسارة صيد المحلة

ترتيب المجموعة الثامنة













شهدت مباريات السبت في الجولة الحادية عشر، للمجموعة الثامنة بالقسم الثالث، فوز فريق دسوق خارج ملعبه على حساب عثماثون، بهدف دون رد.ونجح فريق سبورتنج كاسل في تحقيق فوز عريض ومستحق على حساب فريق شباس الشهداء بثلاثة أهداف دون مقابل.وحقق سمنود الفوز على اتحاد بسيون بهدف نظيف، سجله سعيد مراد في الشوط الأول، وأدار اللقاء طاقم حكام سكندري بقيادة محمود عثمام، عاونهوتعادل مركز شباب الحنفي مع فريق الزعفران بدون أهداف.ونجح فريق بلطيم في تحقيق فوز ثمين على حساب فريق صيد المحلة، بهدفين دون مقابل، الذي ينافس على الصعود.في حين تقرر تأجيل لقاء كوم حماده مع الحامول وسيدي غازي مع مركز شباب كوم حماده بسبب كأس مصر، كما يوجد مباراة مؤجلة بين مركز شباب الحنفى وبلطيم.1- م.ش كوم حمادة 24 نقطة2- صيد المحلة 22 نقطة3- بلطيم 21 نقطة4- سمنود 21 نقطة5- دسوق 19 نقطة6-سبورتنج كاسل 16 نقطة7- سيدى سالم 16 نقطة8- عثماثون 15 نقطة9- الحامول 15 نقطة10- سيدى غازى 14 نقطة11- كوم حمادة 11 نقطة12- شباس الشهداء 10 نقاط13- شباب الحنفى 6 نقاط14- مطوبس 6 نقاط15- الزعفران 6 نقاط16- اتحاد بسيون 5 نقاط