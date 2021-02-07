السيسي لـ المصريين: "أنا بعمل شغل كتير في كل القطاعات بفضل الله"

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:44 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث المواطنين على كثرة الطرق والكباري التي يتم إنشاؤها في مصر، "هو أنتم شايفين اللي بنعمله كان مطلوب ولا زيادة.. إحنا عندنا كام مليون عربية بتتحرك في مصر".

وأشار "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "أنا بعمل كتير بفضل الله مش فالطرق بس، أنا بعمل كتير في كل القطاعات.. قطاع الصحة كده، وقطاع التعليم كده"، موضحا أن المواطنين يشعرون بالتغير في شبكة الطرق لأنهم يروها.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، "كل اللي بيحصل من فضل الله"

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