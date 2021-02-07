شبرا الخيمة تستعد للتحويلات المرورية بسبب توسعات الطريق الدائري

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
استعدت مدينة شبرا الخيمة، بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف وقيادة رئيس حي غرب شبرا الخيمة اللواء سامي علام، لتمهيد شارع الترعة البولاقية حتى الدائري، لتحويل مسار السيارات نظرا لغلق كافة نزلات الطريق الدائري بأم بيومي، بسبب توسعات الطريق الدائري.

ومن المقرر تحويل النزلات إلى نزلة أم بيومي مرورا بشارع الترعة البولاقية الذي جرى جعله محور بديل لكافة سكان منطي وميت نما وعليهم الاتجاه إلى طلعة أم بيومي عن طريق شارع الترعة البولاقية، وذلك بسبب مشروع توسعات الطريق الدائري عند نزلات منطي وميت نماي.

ويعد الطريق الدائري هو أهم طريق مروري في مصر وطوله 106 كيلومترات ويخدم حركة المرور في 3 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، سواء في حركة نقل البضائع أو نقل الركاب، وكان يعاني من الكثافات المرورية المرتفعة، ولذلك كان لا بد له من حلول لعمل سيولة مرورية على الطريق، ولذلك جاءت فكرة توسعة الطريق الدائري بقطاعاته.

وتشمل أعمال تطوير الطريق الدائرى فى قطاعات التطوير المختلفة، رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، وخاصة الأنفاق بطول الطريق، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي، بطول 5 كيلومترات.
شبرا الخيمة تستعد للتحويلات المرورية بسبب توسعات الطريق الدائري
شبرا الخيمة تستعد للتحويلات المرورية بسبب توسعات الطريق الدائري
شبرا الخيمة تستعد للتحويلات المرورية بسبب توسعات الطريق الدائري
شبرا الخيمة تستعد للتحويلات المرورية بسبب توسعات الطريق الدائري
شبرا الخيمة تستعد للتحويلات المرورية بسبب توسعات الطريق الدائري
شبرا الخيمة تستعد للتحويلات المرورية بسبب توسعات الطريق الدائري

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