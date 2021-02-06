السيسي: "قوتي نابعة من قوة شعب مصر"



وأشار "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يجب أن نكون أمناء في توصيف ما نمر به، ويكون هدفنا حل المشكلة، موضحا أن قوة مصر نابعة من مؤسساتها وشعبها، وكلما كان الشعب ثابت كانت الدولة قوية.



وأضاف أن مصر حريصة على أن تكون تحركاتها لتحقيق سلام واستقرار، لافتا إلى أن مصر داعمة للمجلس الليبي، ومستعدون للتعامل مع الحكومة الليبية الجديدة لتحقيق استقرار في ليبيا.



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأوضاع الخارجية مرتبطة دائمة بالأوضاع الداخلية، مضيفا: "قوتي نابعة من قوة شعب مصر، واللي بيستهدف بيستهدف قوة الشعب".