شاهد.. رسالة خاصة من وزير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (فيديو)

Advertisements

وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية دعوة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بسرعة تسجيلها حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض الشرائح الضريبية بالنسبة لهم.



وقال "معيط" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "قررنا تخفيف العبء على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتقسيمهم إلى ثلاث فئات، لو مشروعه أقل من 250 ألف جنيه يدفع ألف جنيه بدون الحاجة إلى جلب محاسب ويكفي فقط التقدم للحكومة والإبلاغ عن مشروعه".



وأضاف "لو المشروع من 250 ألف إلى 500 ألف يقوم بدفع 2500 جنيه سنويًا، ولو من نصف مليون إلى مليون يقوم بدفع 5000 جنيه سنويًا"، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق الإقرار الضريبي على الأشخاص الطبيعي إجباري وليس ورقيا بعد ميكنة الإجراءات منذ 3 يناير الماضي وتم مد المهلة لمدة شهر إضافية بعد اكتشاف بعد بعض الأخطاء في التطبيق.



واستطرد وزير المالية نقوم بعمل توازن بين حياة المواطنين وبين والحفاظ عليهم وبين العمل على استمرار الوضع الاقتصادي حتى لا يحدث إغلاق للبلاد ويتضرر المواطنون ويجلسون في منازلهم.



