الرئيس السيسي: مصر لديها مشكلة تحتاج إلى تكاتف الجميع

السبت 06/فبراير/2021 - 10:56 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر يوجد لديها مشكلة تحتاج إلى تكاتف الجميع ليس من أجل إنهائها ولكن حتى لا ترتفع، مشيرًا إلى أن مشكلة السكن غير المخطط تحتاج إلى فترة طويلة لتصفيتها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت أن عمارات طويلة ومرتفعة في شارع متر ونصف فقط، معلقا: "انتوا مش مندهشين من فكرة أن أحنا داخلين على قرى ومخططين 500 مليار جنيه!! مش مستغربين!!".

وتابع: " كم المطلوب ضخم والدولة مش قادرة توفر، فإنت عشان تعمل كله في 3 سنوات، صدقني المبلغ مش المشكلة.. المشكلة الإجراء الهندسي والتنظيمي اللي إجنا هنعمله للقرى.. لأن كل قرية مش زي التانية.. وكل واحد بيفكر في الموضوع حسب وجهت نظره".

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