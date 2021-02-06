الرئيس السيسي: "أنا مقولتش كلام معملتوش.. وبنحل المشاكل على مراحل"

السبت 06/فبراير/2021 - 10:52 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البناء العشوائي مشكلة كبيرة تواجه الدولة، ولكن الدولة تعمل على حلها، لافتا إلى أن إنشاء 24 مدينة جديدة يستهدف حل هذه الأزمة.

وأشار "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "إحنا دارسين حالتنا وفاهمين بنعمل إيه.. ولكن لما يكون في 200 ألف حالة مخالفة بالإسكندرية نقلهم صعب"، مضيفا: "ولكن مع بعض هنقدر ونستطيع".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، "أنا مقولتش كلام أنا معملتوش، وبنعالج المشاكل بالمراحل"، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقليل حجم النمو العشوائي.

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