إبراهيم نور الدين حكمًا لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري

السبت 06/فبراير/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
محمد جمال

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباريات اليوم بالدوري المصري الممتاز وأبرزهم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم على ستاد القاهرة الدولي ويقودها الحكم إبراهيم نور الدين بينما يعاونه كل من هانى خيري ومصطفى عطية بينما حكم رابع هشام الفلال وحكم فيديو محمد أبو خاطر ويعاونه حمادة القلاوي.

بينما يقود الحكم محمود بسيوني مباراة وادي دجلة وغزل المحله المقرر اقامتها على ستاد السلام ، ويعاونه كل من أحمد ساهر وطارق مصطفى وحكم رابع محمد السيد سليمان وحكم فيديو محمد عادل ويعاونه عمرو عايد.

ويذكر أن الزمالك خسر اللقاء الماضي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

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