شاهد.. يوسف الشريف وإنجي علاء وأحمد صلاح حسني في كواليس مسلسل "كوفيد 25"

السبت 06/فبراير/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

نشرت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء عبر موقع انستجرام، صورة لها مع الفنان يوسف الشريف والفنان احمد صلاح حسنى من كواليس تصوير مسلسل " كوفيد 25"، وعلق على الصورة قائلة: "من كواليس مسلسل كوفيد ٢٥".

وكانت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء أكدت أنها أوشكت على الانتهاء من كتابة حلقات مسلسل "كوفيد ٢٥"، لافتة إلى أن قصة المسلسل من وحي خيالها وتتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.

مسلسل كوفيد 25، من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١.

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يوسف الشريف مسلسل كوفيد 25 احمد صلاح حسني

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