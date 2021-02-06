رئيس هيئة قناة السويس: وفرنا حزم تحفيزية واكتسبنا عملاء جدد رغم جائحة كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التفاصيل المتعلقة بقرار الهيئة بدعم صندوق تحيا مصر من أجل توفير لقاحات فيروس كورونا.

وقال "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إنه سيتم دعم صندوق تحيا مصر بـ40 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك حملات لإثارة الشائعات حول عدم وجود جدوى لقناة السويس الجديدة، مستطردًا "بالأمس فقط عبر القناة 74 سفينة، وهناك أكبر سفينة بترول بحمولة 4.4 مليون طن مرت بها".

وتابع "مر هذا العام ثاني أكبر حملة على القناة، وعلى الرغم من وجود قناة بنما وتأثر الاقتصاد العالمي بالجائحة ولكن اكتسبتها عملاء جدد بفصل سلسلة الحوافز والخصومات التي قامت بها القناة للسفن التي تمر خلالها".

واستكمل حديثه "وفرنا خدمة جيدة وأكثر آمنا وتقديم حزم تحفيزية وتوفير عنصر تخفيض وصل إلى 75% خاصة أن مشكلة كورونا أثرت كثيرا على الاقتصاد العالمي".


وفي تصريحات سابقة قال رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك إشادات دولية كثيرة بأداء القناة خلال العام الماضي رغم تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم كله.

وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "بالأمس فقط عبرت القناة 76 سفينة، وقناة السويس الأولى والثانية تعتبر أكثر ممر بحري أمنًا وطولًا في العالم وكل هذا يجعلنا مستهدفين".

وتابع "قمنا بالكثير من التحفيزات والخصم الذي وصل إلى 50% على مرور سفن الركاب، وليس هناك تهديد ولكن هناك منافس وكل واحد من حقه أن يفكر في مصلحة بلده، وهذه المنافسة لا تصل إلى درجة التهديد".

واستطرد "حافظنا العام الماضي على معدلات النمو المائي، وستظل قناة السويس أهم ممر مائي حول العالم كله، مؤكدًا أن القناة قدمت دعما لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاحات كورونا.

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