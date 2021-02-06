"السلاب" يحسم الجدل ويفجر مفاجاة حول أزمة "كوبري البازليك"

السبت 06/فبراير/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
فجر النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة وأحد نواب منطقة مصر الجديدة مفاجأة في أزمة " كوبري مصر الجديد" المزمع إنشائه بالقرب من كنيسة "البازليك" الأثرية قائلا: " نتابع الموقف منذ إنتشاره على السوشيال ميديا من يوم الثلاثاء المنقضي حيث إنتشرت صور ترصد وجود مجسات لاقامة كوبري في المنطقة السالف ذكرها وقمنا بعمل لجنة في الحزب "مستقبل وطن" واصبحت مسؤولًا عن مباشرة الازمة للتأكد من حقيقة الأمر".

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: " باشرت اليوم الامر على أرض الواقع وثبت انه لايوجد اي كوبري عند منطقة " البازليك " مزمع إقامتها بالقرب من الكنيسة وأن كل الرسومات الهندسية المنتشرة على السوشيال ميديا لاتعدو كونها إجتهادات شخصية وكل ماهو موجود من مجسات هي في إطار مشروع التطوير الشامل لمنطقة مصر الجديدة في كافة المناحي من صرف صحي وغيره من شبكات ولاعلاقة له بالكوبري الذي اثيرت حوله الضجة".

وأكمل: " حصل لغط ولايوجد اي قرار بإنشاء كوبري عند كنيسة البازليك ولايمكن صدور قرار مثل ذلك بين يوم وليلة ولابد أن يكون هناك دراسات مسبقة وـاكدنا أنه لانية لانشاء كوبري عن كنيسة " البازليك".

وأكد أن المعلومات حصلت عليها لجنته من جهات رسمية ولايوجد أي نية لوجود كوبري في هذه المنطقة والمجسات الموجودة فقط تأتي في إطار عمليات الاحلال الشاملة التي تشهدها المنطقة خاصة تلك التي لم تشهد تطويرًا مقارنة بتلك التي أقيمت فيها كباري سابقة حيث إنخفض تدفق المياه في الاماكن القديمة والامر كله له علاقة بالتطوير قائلًا: " قولًا واحدًا لايوجد كوبري في منطقة البازليك".

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