وزير التجارة الأسبق: لدي معلومات بنقل "كايرو آي" من الزمالك والآن نصفق للدولة (فيديو)

السبت 06/فبراير/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والاستثمار الأسبق، أن مشروع "كايرو آي" أسهل كثير من مشروع كوبري مصر الجديدة، حيث إنه مشروع استثماري وقابل للنقل في أي مكان خارج الزمالك، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوعين كان هناك حوار مجتمعي يستحق الإعجاب.

وأضاف "عبد النور"، خلال حديثها عن مشروع "كايرو آي" بالزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، أن مواطني حي الزمالك متمسكون بالطابع الخاص بالحي السكني، مشيرًا إلى أن الرأي العام حريص على الحفاظ على الحدائق التراثية، مؤكدًا أن وسائل الإعلام شاركت في الحوار للحفاظ على تراث الحي.

وأشار إلى أن هناك إستجابة بنقل مشروع "كايرو آي" في مكان بعيد عن الزمالك، مؤكدًا أن هذا يعتبر انتصار من قبل الدولة المصرية للرأي العام، ويجب التصفيق لها، موضحًا أن الحوار الموضوعي هو الحل، وكان هناك إيجابية من قبل المواطن ومجلس النواب والإعلام في هذا المشروع.

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