الصحة تكشف مفاجأة عن الموجة الثانية من جائحة كورونا (فيديو)

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كشف الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني، تفاصيل نسبة الإشغال داخل مستشفيات الحميات، مؤكدا أن هناك تراجع في نسب الإشغال، وانحسار في الموجة الثانية من جائحة كورونا.



وقال "كمال"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن نسبة الإشغال في القسم الداخلي بمستشفيات الحميات انخفضت مؤخرا بنسبة 5%، كما تراجعت نسبة الإشغال في الرعاية المركزة من 5 إلى 10%.



وأشار إلى أن نسبة الإشغال في الأقسام الداخلية بمستشفيات الحميات تتراوح من 25 إلى 30%، ونسبة الإشغال في الرعاية المركزة ما بين 70 إلى 80%.

