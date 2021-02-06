الزمالك يُحيي ذكرى شهداء الدفاع الجوي الإثنين المقبل

السبت 06/فبراير/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي تكريم أسر شهداء نادي الزمالك والذين رحلوا في واقعة استاد الدفاع الجوي بحفل تأبين في الرابعة عصر يوم الإثنين المقبل بمقر النادي. 

ويأتي قرار إدارة النادي في إطار حرصها على تكريم أسر الشهداء الذين تحل ذكرى رحيلهم يوم الإثنين المقبل الموافق 8 فبراير في أحداث ستاد الدفاع الجوي قبل مباراة إنبي والزمالك بالدوري الممتاز واعترافا منها بأن الإدارة تضع الجماهير دائما نصب أعينها وأنهم جزء لا ينفصل عن النادي.

وتؤكد إدارة الزمالك بأنها على تواصل دائم مع الجماهير وتشعر بنبضهم وصوتهم وأن هذا التأبين لا يفي حق الجماهير التي ضحت بعمرها وهي تهتف للنادي وتؤازره ليؤكد جمهور الزمالك دائما على صفات التفاني والوفاء ومساندة القلعة البيضاء حتى نهاية عمره.

وأسفرت أحداث ستاد الدفاع الجوي عن تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة وأدى إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.

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