هل يقرب ميسي نجم ليفربول من ريال مدريد ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني يلعب دورًا كبيرًا في رسم مستقبل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال الموسم المقبل.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن ريال مدريد الإسباني يستهدف التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم المقبل بشرط أن يعرضه النادي الفرنسي للبيع.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هذا الأمر لن يتحقق إلا إذا تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مجانًا.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هذا الأمر سيكون مكسبًا مزدوجًا للملكي بعد أن يخسر منافسه برشلونة سلاح ميسي بينما يكتسب ريال مدريد إضافة جديدة بالتعاقد مع مبابي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة عدم تحقق السيناريو السابق فإن ريال مدريد سيتحرك على الفور من أجل التعاقد مع صلاح بدلًا من مبابي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن محمد صلاح يحظى بإعجاب كبير في ريال مدريد لذلك ستتحول جميع أسلحة ريال مدريد صوب إنجاز تلك الصفقة.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن هذه المرة لا تعتبر المرة الأولى التي يرتبط خلالها صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد لكن سبق أن حاول الميرينجي ضمه في صيف 2018.



