الإسماعيلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على نجم الفريق

السبت 06/فبراير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
فرض إدارة نادي الإسماعيلي عقوبة مالية كبيرة على محمد الشامى لاعب الفريق، وفقا لما نصت عليه اللائحة الخاصة باللاعبين بشان الإدلاء بتصريحات إعلامية دون اذن مسبق من الجهاز الفنى للفريق. 

وحول عدم مشاركة الشامي فى مران اليوم أكد الجهاز الفنى أن عدم مشاركته فى المران ترجع إلى تأخره عن موعد التجمع قبل المران بدقائق وهو أمر يتبع مع كل اللاعبين حال تأخرهم عن المران. 

وكان الشامي قد أدلى أمس بتصريحات إعلامية آثارت جدلا كبيرا من جانب عشاق ومحبي الاسماعيلي قبل أن يقدم اعتذاره لجماهير الدراويش بفيديو خاص.


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