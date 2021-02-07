في 13 خطوة.. تعرف على إرشادات مكافحة العدوى داخل المنزل خلال فترة العزل

تواصل وزارة الصحة والسكان حملاتها التوعوية، التي تستهدف رفع وعي المواطنين في التعامل مع جائحة كورونا.





وبينما جرى الإعلان عن عزل الحالات المصابة بإصابات خفيفة في المنزل وليس المستشفى، حتى تتسع المستشفيات للحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، تبدو بعض الأسئلة لدى المواطنين منطقية، وتتعلق بكيفية التعامل مع المرض إذا ما أصيب به أحدهم، وتقرر عزله منزليا.





فيما يلى من سطور، تستعرض " الفجر " إرشادات وزارة الصحة والسكان، لمكافحة العدوى داخل المنزل خلال فترة العزل المنزلي:





- المواظبة على نظافة الأيدي وغسلها باستمرار بالماء والصابون، أو تطهيرها بالكحول.





- تجنب ملامسة الأنف والعينين والفم بأيدٍ غير نظيفة.





- المواظبة على تنظيف وتطهير الأسطح المشتركة، مثل: مقابض الأبواب، والتليفون الأرضي، والطاولات، والكمبيوتر، والحمام.





- عدم مشاركة الأدوات الشخصية، مثل: الأطباق، والأكواب، والمناشف، والمفارش، مع أشخاص آخرين في المنزل.





- عدم استقبال أي زيارات خلال فترة العزل المنزلي.





- يجب ألا يغادر المريض غرفة العزل إلا لدخول الحمام.





- الحرص على تهوية غرفة العزل جيدا.





- يقوم شخص في المنزل من الأصحاء غير المسنين بتلبية طلبات المريض، وتقديم الطعام، دون الدخول إلى الغرفة.





- قبل فتح باب الغرفة لأي سبب، يقوم المريض بغسل يديه بالماء والصابون في حال وجود حمام خاص بالغرفة، أو تطهيرها بالكحول في حال عدم وجود حمام، وارتداء الكمامة قبل فتح الباب.





- تغيير الكمامة بشكل دوري، أو عند تلفها أو ابتلالها.





- لا داع لارتداء الكمامة عندما يكون المريض وحده في غرفة العزل.





- عند السعال والعطس، يجب تغطية الفم والأنف بمنديل أو بالكوع، والتخلص من المناديل فى سلة المهملات، وغسل اليدين فورا بالماء والصابون، لمدة 20 ثانية على الأقل، أو تطهيرها بالكحول.



