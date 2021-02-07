في 13 خطوة.. تعرف على إرشادات مكافحة العدوى داخل المنزل خلال فترة العزل

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
تواصل وزارة الصحة والسكان حملاتها التوعوية، التي تستهدف رفع وعي المواطنين في التعامل مع جائحة كورونا.

وبينما جرى الإعلان عن عزل الحالات المصابة بإصابات خفيفة في المنزل وليس المستشفى، حتى تتسع المستشفيات للحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، تبدو بعض الأسئلة لدى المواطنين منطقية، وتتعلق بكيفية التعامل مع المرض إذا ما أصيب به أحدهم، وتقرر عزله منزليا.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" إرشادات وزارة الصحة والسكان، لمكافحة العدوى داخل المنزل خلال فترة العزل المنزلي:

- المواظبة على نظافة الأيدي وغسلها باستمرار بالماء والصابون، أو تطهيرها بالكحول.

- تجنب ملامسة الأنف والعينين والفم بأيدٍ غير نظيفة.

- المواظبة على تنظيف وتطهير الأسطح المشتركة، مثل: مقابض الأبواب، والتليفون الأرضي، والطاولات، والكمبيوتر، والحمام.

- عدم مشاركة الأدوات الشخصية، مثل: الأطباق، والأكواب، والمناشف، والمفارش، مع أشخاص آخرين في المنزل.

- عدم استقبال أي زيارات خلال فترة العزل المنزلي.

- يجب ألا يغادر المريض غرفة العزل إلا لدخول الحمام.

- الحرص على تهوية غرفة العزل جيدا.

- يقوم شخص في المنزل من الأصحاء غير المسنين بتلبية طلبات المريض، وتقديم الطعام، دون الدخول إلى الغرفة.

- قبل فتح باب الغرفة لأي سبب، يقوم المريض بغسل يديه بالماء والصابون في حال وجود حمام خاص بالغرفة، أو تطهيرها بالكحول في حال عدم وجود حمام، وارتداء الكمامة قبل فتح الباب.

- تغيير الكمامة بشكل دوري، أو عند تلفها أو ابتلالها.

- لا داع لارتداء الكمامة عندما يكون المريض وحده في غرفة العزل.

- عند السعال والعطس، يجب تغطية الفم والأنف بمنديل أو بالكوع، والتخلص من المناديل فى سلة المهملات، وغسل اليدين فورا بالماء والصابون، لمدة 20 ثانية على الأقل، أو تطهيرها بالكحول.

- التخلص من الكمامات والمناديل التي يستخدمها المريض في كيس مخصص داخل غرفة العزل، ويقوم المريض بغلقه ورشه من الخارج بالمطهر قبل إخراجه من الغرفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ليس ميسي.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي أخطأ في استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

بعد تصريحات مصر والسودان.. تعرف على أحدث مستجدات أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعة

الكشف عن مدة غياب راموس عن مباريات ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 22 ساعة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم الأحد

منذ نصف ساعة

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ 38 دقيقة

مواجهة بايرن ميونخ تحير الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قبل دوري أبطال أوروبا.. غضب في برشلونة من باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

6 نصائح للعزل المنزلي الناجح.. ودور الأسرة

في اليوم العالمي للأسرة.. تعرف على طرق العزل المنزلي الصحيح

إرشادات العزل المنزلي للشخص المخالط لمصابين فيروس كورونا

الصحة تنشر إجراءات العزل المنزلي للمصابين بكورونا وبروتوكولات العلاج

"لو مصاب بكورونا".. 11 خطوة للعزل المنزلي (تعرف عليها)

جامعة القاهرة تصدر دليلا للعزل المنزلي للمصابين بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم الأحد

06:57 ص

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

12:35 ص

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

04:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع