للمرة الأولى.. حياة كريمة تفتح باب المشاركة الشبابية بالمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري

السبت 06/فبراير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
أعلنت مؤسسة حياة كريمة، فتح باب التقدم للمشاركة في مختلف أنشطة المبادرة الرئاسية التي انطلقت لتطوير قرى الريف المصري في 20 محافظة على مستوى 51 مركز في عدد 1500 قرية.

وقالت مؤسسة حياة كريمة في بيان لها، مساء اليوم :"لأننا نؤمن بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتوفير حياة كريمة لأهلينا، "مؤسسة حياة كريمة" ترحب بكل المتطوعين من مختلف الأعمار والخبرات لتقديم الدعم والمساندة لآلاف الأسر في القرى الفقيرة من مختلف المحافظات... يمكنك الآن أن تشارك في العمل التطوعي في مؤسسة حياة كريمة في اللينك المرفق.. انضم الآن وكن جزءًا منّا عن طريق الرابط التالي من هـــــنـــا.

وتحولت مبادرة حياة كريمة إلى مشروع قومي وإنجاز مأمول علي أرض مصر بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية، وسكن كريم وتنمية اجتماعية وبناء الإنسان، وخدمات صحية، وخدمات تعليمية، والتمكين الاقتصادي وهي المشروعات التي ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين بتلك القرى.

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