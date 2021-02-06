الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء تشرف على عقد أول امتحان قومي للترخيص لمزاولة مهنة الطب في مصر



وأضاف أن هذا الامتحان تم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وبنك المعرفة المصري والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ونقابة أطباء مصر.



حيث تم متابعة تقديم كامل الدعم التقني مع اللجنة المشكلة في وزارة الصحة والسكان ومع بنك المعرفة المصري وأن جميع الأسئلة وضعت بواسطة اللجنة العليا للإشراف على عقد الامتحان والمشكلة من قبل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والتى تكونت من مجموعة من الأساتذة المتخصصين بكليات الطب في الجامعات المصرية ومن مجموعة من الأساتذة المتخصصين في التعليم الطبي ومن رئيسي الأكاديمية الطبية العسكرية الحالي والسابق.



كما تمت مراجعة الأسئلة ووضع المعايير العالمية ومراجعتها مع خبراء دوليين فى مجال التعليم الطبي.



وأضاف أنه بلغ عدد الأطباء المشاركين في الامتحان ٩٣٩٧ طبيب من إجمالي المسجلين ٩٥٣٠ طبيب بنسبة (٩٨.٦% ) وعدد الناجحين ٩٢٧٦بنسبة (٩٩.٢%) ظهرت نتائجهم فور الانتهاء من أداء الامتحان حيث تم التصحيح إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشرى.



من الجدير بالذكر أنه تم عقد ٣ امتحانات تجريبية خلال شهر يناير بنفس مواصفات وظروف الامتحان الذى تم اليوم لتدريب الأطباء ولاختبار جاهزية قدرة نظام الامتحان. كما تم التواصل على مدار الشهر الماضي مع السادة عمداء كليات الطب الحكومية والخاصة والبالغ عددهم 16 كلية طب حكومية، و2 كلية طب من الجامعات الخاصة، و4 كليات طب من جامعة الأزهر، مع تشكيل غرف عمليات ومتابعة فرعية وربطها مع غرفة العمليات المركزية من خلال الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.



كما أضاف أن الامتحان سيعقد مرتين سنويًا لإتاحة الفرصة لأطباء الامتياز للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب.

قال الدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء في مصر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء إن الهيئة أشرفت على عقد أول امتحان قومي مؤهل للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء في مصر اليوم 6 فبراير 2021 وأن هذا الامتحان الأول من نوعه في تاريخ مصر.