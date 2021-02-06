التعليم العالي: لن يسمح بدخول طالب لجنة الامتحان بدون كمامة

السبت 06/فبراير/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة حريصة على تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات بالجامعات.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنهم إتخذوا 14 إجراء جديد في إطار تطبيق الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب، موضحا أنه لن يسمح للطالب دخول قاعة الامتحانات بدون ارتداء الكمامة، فضلا على أنه سيكون هناك امتحانات حضورية وأخرى إليكترونية لتقليل الزحام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131632 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 540 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 168597 حالة من ضمنهم 131632 حالة تم شفاؤها، و9560 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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