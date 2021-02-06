غدًا...الحكم في إلغاء حل «مركز شباب تلا»

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تفصل محكمة القضاء الإداري، غدَا الأحد، في الدعوى المقامة من الأحمدي محسن، المحامي، ضد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة «بصفته»، للمطالبة بوقف قرار حل مجلس إدارة مركز شباب تلا.



وقد سبق وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها لجلسة الغد.





كانت المحكمة قد سبق وحجزت ٣ دعاوى آخرين تطالب بذات الطلبات للحكم بجلسة ٧ فبراير المقبل.

وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.