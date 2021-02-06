غدًا...الحكم في إلغاء حل «مركز شباب تلا»
السبت 06/فبراير/2021 - 10:11 م
هدير حمزة
تفصل محكمة القضاء الإداري، غدَا الأحد، في الدعوى المقامة من الأحمدي محسن، المحامي، ضد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة «بصفته»، للمطالبة بوقف قرار حل مجلس إدارة مركز شباب تلا.
وقد سبق وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها لجلسة الغد.
كانت المحكمة قد سبق وحجزت ٣ دعاوى آخرين تطالب بذات الطلبات للحكم بجلسة ٧ فبراير المقبل.
وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وقد سبق وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها لجلسة الغد.
كانت المحكمة قد سبق وحجزت ٣ دعاوى آخرين تطالب بذات الطلبات للحكم بجلسة ٧ فبراير المقبل.
وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.