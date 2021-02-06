سيد عيد : نواجه الاهلي بدون ضغوط ونسعي لتقديم مباراة قوية في الكأس

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أكد سيد عيد المدير الفني للنصر أن وقوع فريقه امام الأهلي في دور ال 32 بكاس مصر بالطبع مواجهة صعبة وقوية أمام بطل مصر وافريقيا وأنه دائما ما يظهر النصر قدراته الحقيقة في المواجهات الكبيرة .



وقال سيد عيد " سنواجه الاهلي بدون ضغوط ونلعب من اجل المتعة ونسعي لرفع اسم نادينا في السماء

وإن شاء الله نكون عند حسن ظن محبي النصر".



يذكر أن اتحاد الكرة قد اجري قرعة دور ال32 لبطولة كأس مصر والتي أسفرت عن وقوع النصر في مواجهة الاهلي.



وكان لنصر قد تأهل لدور ال32 بعد تغلبه علي شبان بدواي في الدور التمهيدي الرابع بخمسة أهداف دون رد كما تغلب علي مستقبل وطن في الدور التمهيدي الثالث بثلاثية مقابل هدفين .