شاهد.. برلمانية: "انفراجة في مشروع كوبري مصر الجديدة"

قالت دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، إنها تواصلت مع قيادات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحديث عن أعمال إنشاء كوبري مصر الجديدة، موضحة أن قضية إنشاء الكوبري قيد الحوار إلى الآن وهناك استجابة حوارية من قبل المسؤولين.





وأضافت "عبد الكريم"، خلال حديثها عن إنشاء كوبري في منطقة مصر الجديدة التراثية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، أن هناك انفراجة في ملف كوبري مصر الجديدة بعد لقاء المسؤولين، مؤكدة أن حوارها اليوم مع القيادات والمسئولين بخصوص كوبري مصر الجديدة كان من خلال عرض المطالب وطرح المقترحات، حيث إن الاعتراضات على المشاريع والأفكار بدون وجود اقتراحات عمل سلبي ولا يحقق نتائج.



