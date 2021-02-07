شاهد.. برلمانية: "انفراجة في مشروع كوبري مصر الجديدة"

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:26 ص
مصر الجديدة
مصر الجديدة
داليا الحسين
قالت دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، إنها تواصلت مع قيادات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحديث عن أعمال إنشاء كوبري مصر الجديدة، موضحة أن قضية إنشاء الكوبري قيد الحوار إلى الآن وهناك استجابة حوارية من قبل المسؤولين.

وأضافت "عبد الكريم"، خلال حديثها عن إنشاء كوبري في منطقة مصر الجديدة التراثية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، أن هناك انفراجة في ملف كوبري مصر الجديدة بعد لقاء المسؤولين، مؤكدة أن حوارها اليوم مع القيادات والمسئولين بخصوص كوبري مصر الجديدة كان من خلال عرض المطالب وطرح المقترحات، حيث إن الاعتراضات على المشاريع والأفكار بدون وجود اقتراحات عمل سلبي ولا يحقق نتائج.

وأشارت إلى أن هناك حلول بديلة، مؤكدًة أن التراجع عن إنشاء الكوبري هو من الذكاء وتكون في صالح جميع الأطراف، مشددة على أن مسؤولي الهيئة الهندسية طلبوا عدم استباق الأحداث، واعترفوا بأنهم لا يخجلون من الاعتراف بالتسرع في التخطيط لإنشاء هذا الكوبري، متابعة: "مفيش مشروع هيتم إلا برضا المواطنين ولصالحهم".

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