"رئيس تراث مصر الجديدة": مرور كوبري جديد بمحور الأهرام "هيدمر" مصر التراثية

السبت 06/فبراير/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد شكري أسمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تراث مصر الجديدة، أن إنشاء كوبري مصر الجديدة تسبب في حالة من الجدل لوجوده في قلب مصر الجديدة التراثية، موضحًا أن الكباري التي تم إنشاءها العام الماضي كانت للتسهيل على المواطنين، والحركة المرورية بالمنطقة.

وأضاف أسمر، خلال حديثه على أعمال إنشاء كوبري مصر الجديدة، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، أن محور الأهرام تم تجديدة العام الماضي، وأصبح مفخر للكثير من السكان، حيث إنه شارع تراثي عظيم يتوسطه كنيسة بازيليك، مشيرًا إلى أنه ليس هناك احتياج لوجود الكوبري في هذه المنطقة، هذا السبب الرئيسي في اعتراض المواطنين على بناءه.

وأشار إلى أن إنشاء هذا الكوبري "هيدمر" مصر الجديدة التراثية، حيث إن هذا الكوبري سيمر بأفضل شوارعها ولا احتياج له، مؤكدًا أن السيولة المرورية أصبحت عالية جدًا، معقبًا: "الحديث بدأ مع الأجهزة التنفيذية وتقبلوا البدئل لهذا المشروع"، حيث إن هذه البدائل هي قيد الدراسة من قبل الاجهزة التنفيذية.

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