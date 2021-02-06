الحكومة رحيمة.. أحمد موسى: حددت قيمة الملصق الإلكتروني 50 جنيهًا والبرلمان يطالب بزيادته إلى 75 (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب سوف يبدأ مناقشة تعديلات على مشروع قانون المرور يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المرور منذ 2019.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قانون المرور ينص على زيادة الرسوم والضرائب على السيارات 6% سنويًا لدعم منظومة النقل الذكي.



وأضاف أن الملصق الإلكتروني أمن وأمان للجميع، موضحًا أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب قالت في تعديلاتها على قانون المرور، إنه يجب أن يدفع صاحب كل سيارة عليها ملصق مبلغ لا يتجاوز 75 جنيهًا سنويًا، حين أن الحكومة قالت ألا يتجاوز مبلغ الملصق 50 جنيهًا مردفًا "الحكومة رحيمة".



وأردف موسى، أنه يجب على اللجنة المشتركة التي أعدت مشروع قانون المرور توضيح حقيقة بند مبلغ الملصق الإلكتروني.

