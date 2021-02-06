نائب مصر الجديدة: لن يُنشئ كوبري علوي يمر بكنيسة البازيليك (فيديو)

Advertisements

قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يوجد كوبري سيتم إنشائه في مصر الجديدة، موضحًا أن هناك مخططًا جديدًا لتطوير مصر الجديدة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لن يتم إنشاء كوبري علوي يمر بكنيسة البازيليك كما هو مشاع.



ونفي النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، صحة الرسومات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي لكوبري سيتم إنشائه في منطقة البازيليك بمصر الجديدة.



وأكد على أن الهدف من إنشاء أي كوبري في منطقة مصر الجديدة خدمة المواطنين لـ 100 عام قادم.

