أستاذ أحياء دقيقة: أوروبا تلجأ للقاح سبوتنيك.. "الأرخص والأكثر أمانًا وفعالية" (فيديو)

السبت 06/فبراير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال محمود الأفندي، أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إن أشهر مجلة علمية أكدت أن لقاح سبوتنيك الروسي ضد كورونا هو أفضل اللقاحات على مستوى العالم، حيث أن تقنيته بسيطة وفعاليته تعد الأعلى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن لقاح سبوتنيك الروسي آمن بنسبة 100 %، وفعاليته 91 %، وفي الحالات الشديدة نسبة فعاليته 100 % كما أنه أرخص اللقاحات، ويمكن حفظه في الثلاجة العادية 3 أشهر.

وأضاف أن الاتهامات لاحقت لقاح سبوتنيك منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عنه خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لجأ للقاح سبوتنيك الروسي لأنه فعال وآمن.

وأوضح محمود الأفندي، أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، أن لقاح سبوتنيك يتمتع بفترة وقاية كبيرة تمتد لمدة عامين، مؤكدًا أنه ليس له أعراض جانبية كبيرة، ولم يتوف أي شخص جراء تناوله اللقاح الروسي، حيث أن أعراضه لا تتخطى 15 %،

وأكد أن أعراض لقاح فايزر كبيرة جدا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية سجلت لقاح فايزر قبل انتهاء التجارب السريرية، ولم تعلن عن أعراضه الجانبية بسبب سيطرة الولايات المتحدة على المنظمة.

واختتم: أن شركتي فايزر وموديرنا تريدان احتكار أسواق اللقاحات، حيث أنهما شركات خاصة هدفها الربح، بينما اللقاح الروسي سبوتنيك حكومي.

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