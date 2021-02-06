كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

السبت 06/فبراير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
وكالات
يعتقد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني أن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي أصبح سعيداً مرّة أخرى في صفوف الفريق الكاتالوني، لكنه أقر أن أفضل لاعب في العالم ست مرات سيقرّر مستقبله مع النادي لوحده.

ويمكن لميسي (33 عاماً) أن يصبح لاعبا حرا في نهاية عقده في حزيران/يونيو، فيما يرغب كل مانشستر سيتي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي بضمه.

قال كومان "هو الشخص الوحيد الذي بمقدوره تقرير مستقبله. أرغب ببقائه لسنوات عديدة، وأحاول أن أبقيه سعيداً، كما هو الحال راهناً".

تابع "يمنحنا ليو نوعية كبيرة ونحن بحاجة اليه. يرفع المعنويات وطاقة الفريق، لكن مستقبله بين يديه".

وتحسّن برشلونة في الأسابيع الماضية تحت إشراف مدربه الهولندي، وينوي تحقيق فوزه السادس توالياً في الدوري عندما يزور ريال بيتيس الأحد.

وتتزامن انتفاضته مع عودة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى مستواه، إذ سجل سبعة أهداف في آخر ثماني مباريات، بينها ثنائية خلال الفوز الصعب على غرناطة 5-3 الأربعاء في مسابقة الكأس.

قال كومان "اتذكر اتصالي به عندما انضممت إلى برشلونة. أخبرته عن ثقتي الكبيرة به. أعرف أنه لم يكن ناجعاً بداية، مقارنة مع وضعه الحالي. لكني لم أشكك أبداً به وهو يقوم بنقد ذاتي. يقوم بعمل شاق ليقدم أفضل مستوى. لا يمكنك أن تطلب منه المزيد".

وإلى غريزمان، استعاد مواطنه عثمان ديمبيلي البعض من مستواه، ما دفع كومان الى القول "لا اعرف ماذا حدث في السنوات السابقة، لكنه تحسّن كثيرا على الصعيد البدني".

تابع "هو رائع، يتبارز فردياً مع الخصوم وهو سريع. أحب هذا اللاعب. يشارك كثيراً، هو سعيد ويجب أن نستمر على هذا المنوال".

وأكد كومان إصابة الظهير سيرجي روبرتو بفخذه والتي ستبعده عن مواجهة سان جيرمان في ذهاب الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الشهر الجاري.

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