محمود حميدة ضيف أكرم حسني في "أسعد الله مسائكم"

السبت 06/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
النجم محمود حميدة ضيف أولي حلقات الموسم الرابع من برنامج "أسعد الله مساءكم من جديد" مع أكرم حُسني على"MBC مصر"

 

القاهرة، 6 فبراير 2021: في أولي حلقات الموسم الرابع من البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، الذي يُقدمه النجم الكوميدي أكرم حُسني عبر شاشة "MBC مصر، يستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" النجم محمود حميدة في حوار ساخر وغير تقليدي وتتضمن الحلقة مشاهد مُحاكاه تمثيلية لأحد أعمال الفنان الكبير يتم تقديمها بصورة كوميدية، بالإضافة لبعض الإسكتشات الغنائية والمقاطع الحوارية الشهيرة.

البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، تنطلق حلقاته مع شخصية "سيد أبوحفيظة"، التي يُقدمها الفنان أكرم حُسني، والتي إكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حُسنى بصورة إسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة فى المُجتمع المصرى ويُحللها ويُعلق عليها بإسلوب ساخر وشيق.

 

 

يُعرض برنامج "أسعد الله مسائكم من جديد" على" MBCمصر" كل سبت الساعة 9:00 مساء، وتُعرض هذه الحلقة 6 فبراير 2021 الساعة 9:00 مساءً على "MBC مصر".

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