الباز يوجه رسالة لمكي وكريم عبدالعزيز: لا تلتفتوا لابتزاز الإخوان.. أنتم حماة ذاكرة الوطن بفنكم

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وجه الدكتور محمد الباز، رسالة للفنانين أحمد مكي وكريم عبد العزيز، بعد حالة التنمر والابتزاز التي يتعرضان لها من قنوات الإخوان بعد كشف تفاصيل دورهما في مسلسل الاختيار ٢.



وتابع الباز، في برنامجه آخر النهار،المذاع على فضائية النهار،:" أنا أوجه رسالة دعم وتأييد للفنانين وخاصة الفنان احمد مكي بعد تعرضه لهذا الابتزاز الإخواني، وأقول له لا تلتفت، فانت تحمي ذاكرة الوطن بفنك، فالفن هوا لحامي للذاكرة والموثق للحقيقة "



وواصل" لاتلتفتوا لما يقوله زومبي الإخوان زوبع، والتافه محمد ناصر ومعتز مطر".