الباز يوجه رسالة لمكي وكريم عبدالعزيز: لا تلتفتوا لابتزاز الإخوان.. أنتم حماة ذاكرة الوطن بفنكم

السبت 06/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
وجه الدكتور محمد الباز، رسالة للفنانين أحمد مكي وكريم عبد العزيز، بعد حالة التنمر والابتزاز التي يتعرضان لها من قنوات الإخوان بعد كشف تفاصيل دورهما في مسلسل الاختيار ٢.

وتابع الباز، في برنامجه آخر النهار،المذاع على فضائية النهار،:" أنا أوجه رسالة دعم وتأييد للفنانين وخاصة الفنان احمد مكي بعد تعرضه لهذا الابتزاز الإخواني، وأقول له لا تلتفت، فانت تحمي ذاكرة الوطن بفنك، فالفن هوا لحامي للذاكرة والموثق للحقيقة "

وواصل" لاتلتفتوا لما يقوله زومبي الإخوان زوبع، والتافه محمد ناصر ومعتز مطر".

أخبار تهمك

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

منذ 36 دقيقة

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 13 ساعة

رشوان توفيق :"حسيت إن حاجة ضربت دماغي لما سمعت خبر وفاة عزت العلايلي" (خاص)

منذ ساعة و 17 دقيقة

باتشيكو يفاضل بين ثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 9 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ يوم

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا في شباك فنربخشة

منذ حوالي 3 ساعات

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

10:02 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع