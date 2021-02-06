الباز يوجه رسالة لمكي وكريم عبدالعزيز: لا تلتفتوا لابتزاز الإخوان.. أنتم حماة ذاكرة الوطن بفنكم

الباز يوجه رسالة لمكي وكريم عبدالعزيز: لا تلتفتوا لابتزاز الإخوان.. أنتم حماة ذاكرة الوطن بفنكم
السبت 06/فبراير/2021 - 10:00 م
داليا الحسين
وجه الدكتور محمد الباز، رسالة للفنانين أحمد مكي وكريم عبد العزيز، بعد حالة التنمر والابتزاز التي يتعرضان لها من قنوات الإخوان بعد كشف تفاصيل دورهما في مسلسل الاختيار ٢.
وتابع الباز، في برنامجه آخر النهار،المذاع على فضائية النهار،:" أنا أوجه رسالة دعم وتأييد للفنانين وخاصة الفنان احمد مكي بعد تعرضه لهذا الابتزاز الإخواني، وأقول له لا تلتفت، فانت تحمي ذاكرة الوطن بفنك، فالفن هوا لحامي للذاكرة والموثق للحقيقة "
وواصل" لاتلتفتوا لما يقوله زومبي الإخوان زوبع، والتافه محمد ناصر ومعتز مطر".
وتابع الباز، في برنامجه آخر النهار،المذاع على فضائية النهار،:" أنا أوجه رسالة دعم وتأييد للفنانين وخاصة الفنان احمد مكي بعد تعرضه لهذا الابتزاز الإخواني، وأقول له لا تلتفت، فانت تحمي ذاكرة الوطن بفنك، فالفن هوا لحامي للذاكرة والموثق للحقيقة "
وواصل" لاتلتفتوا لما يقوله زومبي الإخوان زوبع، والتافه محمد ناصر ومعتز مطر".