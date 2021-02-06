"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة غير سارة بشأن وباء محتمل عقب فيروس كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
فجرت حنان بلخي، مساعد مدير منظمة الصحة العالمية لمقاومة المضادات الحيوية، مفاجأة غير سارة للعالم بخصوص انتشار وباء محتمل خلال الفترة المقبلة.

وقالت "حنان" في لقائها عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "فيروس الأنفلونزا الموسمي عنده فرصة أن يتحول إلى وباء عالمي، لأن تاريخ الأنفلونزا الإسبانية والتي حصدت أرواح الكثيرين وظهرت بعدها فيروسات جديدة مثل أنفلونزا الخنازير والطيور وسارس".

وأضافت "غالبًا الوباء تظهر من 15 إلى 20 عامًا، وفيروس الأنفلونزا لديه قدرة على أن يعمل تحور كامل ويظهر بقوة شديدة وينتشر"، مشيرة إلى أن المنظمة تقوم بمراقبة جميع جميع الدول تحسبًا لظهور أي حالات غامضة تتعلق بأي فيروسات جديدة.

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