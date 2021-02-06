بنها يفوز على الماظة برباعية في القسم الثالث

السبت 06/فبراير/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
محمد عوني
حقق فريق نادى بنها فوزا غاليا على فريق الماظة على ملعب بنها بميت راض فى الجولة الثالثة عشر المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .
 
وخاض سعيد مدبولى المدير الفنى لبنها المباراة بتشكيل مكون من، محمدالسعدنى و وعزت دربالة وأكرم صبحى ومحمد شوقى ومجدى عبد المنعم ومحمد مصطفى ارنوب وإسلام فرج ومحمد محى ومصطفى ضاحى ووليام وأيمن رشاد.

بينما جمال محمد المدير الفنى لنادى الماظة بدأ المباراة بتشكيل مكون من : خالد سيد وفؤاد طه ومحمد جمال وحسام ناصر ومؤمن محمد وعمر سعيد ومحمد محى ومصطفى محمد وإسلام متولى ومحمد عادل وحسن عثمان.

أحرز أهداف بنها ايمن رشاد هدفين وعماد الصواف ومحمد خالد هدف لكل منهما .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى النقطة ٢٣ نقطة.

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