5 لقاءات غير شرعية.. ماذا حدث بين قاصر وطالب جامعي باكتوبر؟ ووالده "خد 10 ألاف جنيه إعمل عملية لابنتك"

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في إحدى شهور الصيف من العام الماضي، أقام شاب لم يكمل العشرين من عمره، علاقة عاطفية مع صديقة قريبته التي تصغره بعده أعوام، بعد خداعها بكلامه المعسول، حتى أسقطها فريسة لإشباع رغباته الجنسية، مستغلًا قريبته لتوطيد العلاقة بينهما.





محادثات الواتساب والمكالمات التليفونية لم تدم طويلًا بينهما، حيث استدرج الطالب الجامعي، "هبة"، صاحبة الـ 15 عامًا، إلى مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، بعد نقله وأسرته من منزلهم القديم بمركز منشأة القناطر، بدعوى الجلوس رفقته بعد تأكدها من عدم تواجد أحد من أفراد أسرته بالشقة.





بمجرد دخول الفتاة القاصر إلى شقة الطالب بالفرقة الثانية كلية لغات وترجمة جامعة 6 أكتوبر، استدرجها إلى غرفته بعد ترحابه بها، ثم عاشرها معاشرة الأزواج.





توالت اللقاءات الجنسية بين الطالب الجامعي، والقاصر، حتى وصلت إلى 5 مرات بعضهم بشقته بمدينة 6 أكتوبر، والبعض الآخر بمسكنها بمركز منشأة القناطر، وسط غياب الأسرتين.





طالبت الفتاة الشاب، أن يتقدم لخطبتها من والدها، لحين بلوغها السن القانوني للزواج ثم يتزوجان كما وعدها في بادئ الأمر قبل أن تسلم له نفسها، لكن حدث عكس ما تمنيت القاصر، فأخذ يتهرب منها، ويغلق هاتفه المحمول عند محاولتها الإتصال به.





جلست الفتاة داخل غرفتها تفكر في حيلة تحاول بها إصلاح ما تم كسره، وكان الحل الوحيد الذي خطر على بالها أن تخبر والدها بما حدث معها، وبالفعل توجهت إلى والدها وأخبرته بما حدث.





وقع حديث الفتاة لوالدها كالصاعقة على أذنيه، وطلب منها أن تتوجه رفقته إلى منزل الشاب، لمقابلة الشاب وأسرته، خوفًا من فضح ابنته.





تقابل والد " هبة" مع والد الشاب، وحكي له ما فعله نجله بابنته، وعرض عليه زواجهما لمدة شهر.. " إبنك يتجوز ابنتي شهر ويطلقها علشان الفضيحة"، لكن عرب الأب قوبل بالرفض من قِبل الشاب ووالده، قائلا له.. " خد 10 آلاف جنيه أعمل عملية لابنتك ترجع بنت بنوت تاني وجوزها بعد كده".





لم يعد أمام والد الفتاة المغلوب على أمره حلا سوى أن يتوجه إلى قسم شرطة أول أكتوبر، ليطلب مقابلة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث القسم، ويروي له ما حدث لابنته من الشاب وأسرته.





سرعان ما أعد العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، قوة أمنية وتمكنت من القبض على المتهم داخل منزله، واقتياده إلى ديوان القسم.







وبمناقشة الشاب أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك.. " كل حاجة حصلت كانت بمزاجها ومغصبتهاش على حاجة".





تحريات العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، والكشف الطبي نفوا ما تم تداوله حول حمل الفتاة، من ذاك الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.