لميس الحديدي تحذر : "اللوبي" الأثيوبي في واشنطن قوي

السبت 06/فبراير/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن تسلم " الكونغو " لرئاسة الاتحاد الإفريقي يطرح تساؤلًا من سيكمل ويتابع اجتماعات سد النهضة هل ستكمل ما بدأته جنوب إفريقيا بعد لجوء مصر لمجلس الامن والامم المتحدة؟.

وأكدت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن إثيوبيا مستمرة في تصريحاتها أنها غير مسؤولة عن فشل مفاوضات سد النهضة وأنا ستستكمل عملية الملء الثاني الأحادي والذي يتوقع أن يكون في يوليو القادم مؤكدة أن تصريحات إثيوبيا لم تتغير منذ بداية مسير المفاوضات.

ونوهت بأن "اللوبي" الأثيوبي في واشنطن قوي جدًا؛ حيث أنه يصدر المشكلة أنها قضية تنمية وأن مصر ترغب في إعاقة "التنمية"، مطالبة بضرورة وجود لوبي بمصر يحاول التوضيح والشرح، معلقة:: " المسألة بالنسبة لينا كمصر مسألة حياة أو موت ونحتاج للدور الأمريكي المهم في هذا الصدد.. نستطيع أن نقنع العالم أنها مسألة حياة او موت بالنسبة للمصريين".

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