مايا مرسي في انتظار موافقة البرلمان على قانون الختان: "بنقطع في أجسام بناتنا تحت مسمى العفة"

السبت 06/فبراير/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، إن ختان الإناث لا تزال عادة متأصلة في مجتمعات وطبقات عديدة بمصر، مؤكدة أن هذه الظاهرة تمثل تدميرًا لحياة الفتيات في المستقبل ويؤثر على الأسرة.

وأضافت "مايا" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن بعض الأطباء يجرون عمليات ختان الإناث بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن القانون الجديد قام بوضع تعريف محدد للختان حتى لا يكون هناك مجال للتهرب تحت مسمى التجميل أو تصحيح التشويه.

وتابعت "الختان هو قطع جزء من الأعضاء التناسلية للبنت بحجة أن في هذا عفة للبنات، وعادة الجيل القديم أو جيل الجدات هو ما يقود الضغط على الآباء من أجل القيام بهذا التشويه لأن عفة البنت في الختان هذا موروث خاطئ، فالسعودية نفسها لا يوجد فيها ولا حالة ختان".

واستطردت "بنقطع في أجسام بناتنا لأننا متخيلين أنه عفة، ولكنه قتل للبنت، وهذا القانون سيعمل على إغلاق الدائرة بعد تحويل الختان من جنحة إلى جناية لا يتقل العقوبة فيها عن 7 سنوات وفي حالة الموت لا تقل عن 10 سنوات مع إغلاق المنشأة التي يجري فيها لمدة خمس سنوات والتشهير بها وهي عقوبات رادعة، وأناشد البرلمان بسرعة إصدار هذا القانون".

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