الباز يكشف تفاصيل أزمة الفنانة عارفة عبد الرسول مع الصحفيين بعد إهانة زميلتهم

السبت 06/فبراير/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق الدكتور محمد الباز، على حالة الجدل التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بين عدد من الصحفيين والفنانة عارفة عبد الرسول بعد موقفها الأخير الذي كشفت عنه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بانها اغلقت الهاتف في وجه صحفية اتصلت بها للحصول على تصريح صحفي.

وقال الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن الصحفيين الأفاضل شنوا هجما واسعا على الفنانة عارفة عبد الرسول بعد كشفها عن هذا الموقف، موضحا أن الصحفيين في هجومهم على الفنانة عارفة تشعر أنهم في معركة " يا قاتل يا مقتول مع عارفة عبد الرسول".

وواصل الباز أن المجتمع يجب ان يكون أكثر هدوءا وتحكما في أعصابه وان يتخلى عن حالة العصبية المفرطة التي يعيش فيها، موضحا ان هذا الموقف قد يتكرر يوميا مع عدد من الصحفيين بطبيعة عملهم، فلا يمكن التجاوز في حق فنانة.

كما ناشد الباز الفنانة عارفة عبد الرسول بإزالة سوء الفهم الذي حدث لدى الصحفيين، وان تكون اكثر هدوءا في تعاملاتها.

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