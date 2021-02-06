طبيب يكشف سر سرعة تحسن حالة ترامب بعد الإصابة بكورونا

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شدد الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك، على ضرورة توجه أي شخص يشعر بأعراض مرضية التوجه للمستشفى فورا حتى لا يدخل إلى مضاعفات الإصابة، مشيرا إلى أن تأخر تلقي العلاج يؤدي لتدهور الحالة.



وأشار "أمين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن سرعة تلقي الرئيس الأمريكي السابق ترامب لبروتكول العلاج عند إصابته بكورونا أحد أسباب تحسن حالته سريعا، لافتا إلى أنهم يعملون على تطعيم المواطنين في أمريكا بلقاح كورونا بسرعة كبيرة.



وأضاف أن عدد من حصلوا على جرعتي تطعيم فيروس كورونا وصلت إلى 6.5 مليون شخص، لافتا إلى أن الجرعة الأولى من لقاح كورونا تعطي مناعة تصل إلى 65%، وإذا حدثت الإصابة الأعراض لن تكون قوية.

