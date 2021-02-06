"شيخ العمود" وكر لإنتاج متطرفين جدد بعيدا عن أعين الدولة

"شيخ العمود" وكر لإنتاج متطرفين جدد بعيدا عن أعين الدولة
السبت 06/فبراير/2021 - 09:44 م
داليا الحسين
أوضحت نهى وجية، الكاتبة الصحفية بجريدة الفجر، تفاصيل اكتشافها لوكر يساهم في إنتاج إرهابيين جدد، وتلويث عقولهم بافكار متطرفة.
وقالت "نهى" في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إنها لاحظت انتشار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم شيخ العمود، وتعلن عن كورسات لتعليم المواد الشرعية، وكورسات للمقبلين على الزواج.
وتابعت أنها تواصلت مع القائمين على هذه الصفحة، وحصلت على عنوانهم وزراتهم في مقرهم، وتبين لها وجود إقبال كثيف على هذه الكورسات، موضحة أن أسعار الكورسات مبالغ فيها وتصل لـ 1500 جنيه للمادة الواحدة.
واستكملت ان الشهادات التي يمنحها هذا المركز غير معتمدة من الأزهر الشريف، ولكن يدرس به أزهريون، موضحة أن الذي يحاضر في هذا المركز هو أنس السلطان، وأيمن عبد الرحيم.
وتابعت أن أيمن عبد الرحيم كان يلقي محاضرات من داخل ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام الإخوان، ومتزوج من أرملة جهادي سافر إلى سوريا اسمه محمد محرز، وهو شقيق ياسر محرز متحدث جماعة الإخوان الإرهابية.
وتابعت أن هذا المركز ينوي لإنشاء مدراس جديد لتعليم الصغار باسم أجيال شيخ العمود لتعليمهم المواد الشرعي بعيدا عن الدولة ومؤسساتها الدينية.
وقالت "نهى" في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إنها لاحظت انتشار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم شيخ العمود، وتعلن عن كورسات لتعليم المواد الشرعية، وكورسات للمقبلين على الزواج.
وتابعت أنها تواصلت مع القائمين على هذه الصفحة، وحصلت على عنوانهم وزراتهم في مقرهم، وتبين لها وجود إقبال كثيف على هذه الكورسات، موضحة أن أسعار الكورسات مبالغ فيها وتصل لـ 1500 جنيه للمادة الواحدة.
واستكملت ان الشهادات التي يمنحها هذا المركز غير معتمدة من الأزهر الشريف، ولكن يدرس به أزهريون، موضحة أن الذي يحاضر في هذا المركز هو أنس السلطان، وأيمن عبد الرحيم.
وتابعت أن أيمن عبد الرحيم كان يلقي محاضرات من داخل ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام الإخوان، ومتزوج من أرملة جهادي سافر إلى سوريا اسمه محمد محرز، وهو شقيق ياسر محرز متحدث جماعة الإخوان الإرهابية.
وتابعت أن هذا المركز ينوي لإنشاء مدراس جديد لتعليم الصغار باسم أجيال شيخ العمود لتعليمهم المواد الشرعي بعيدا عن الدولة ومؤسساتها الدينية.