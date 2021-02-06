"شيخ العمود" وكر لإنتاج متطرفين جدد بعيدا عن أعين الدولة

السبت 06/فبراير/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أوضحت نهى وجية، الكاتبة الصحفية بجريدة الفجر، تفاصيل اكتشافها لوكر يساهم في إنتاج إرهابيين جدد، وتلويث عقولهم بافكار متطرفة.

وقالت "نهى" في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إنها لاحظت انتشار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم شيخ العمود، وتعلن عن كورسات لتعليم المواد الشرعية، وكورسات للمقبلين على الزواج.

وتابعت أنها تواصلت مع القائمين على هذه الصفحة، وحصلت على عنوانهم وزراتهم في مقرهم، وتبين لها وجود إقبال كثيف على هذه الكورسات، موضحة أن أسعار الكورسات مبالغ فيها وتصل لـ 1500 جنيه للمادة الواحدة.

واستكملت ان الشهادات التي يمنحها هذا المركز غير معتمدة من الأزهر الشريف، ولكن يدرس به أزهريون، موضحة أن الذي يحاضر في هذا المركز هو أنس السلطان، وأيمن عبد الرحيم.

وتابعت أن أيمن عبد الرحيم كان يلقي محاضرات من داخل ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام الإخوان، ومتزوج من أرملة جهادي سافر إلى سوريا اسمه محمد محرز، وهو شقيق ياسر محرز متحدث جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابعت أن هذا المركز ينوي لإنشاء مدراس جديد لتعليم الصغار باسم أجيال شيخ العمود لتعليمهم المواد الشرعي بعيدا عن الدولة ومؤسساتها الدينية.

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