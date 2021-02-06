القليوبية تسجل 9 وفيات بمضاعفات كورونا بينهم 6 سيدات

السبت 06/فبراير/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت، وفقا لبيانات الصحة وفاة 9 مصابين بمضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفيات القليوبية.

وبحسب بيان المديرية سجلت مستشفى قها للعزل الصحي 4 حالات وفاة اليوم، من بينهم سيدة، بينما سجلت مستشفى بنها العام حالتي وفاة، فيما سجل مستشفى كفر شكر المركزي حالة واحدة، والتأمين الصحي النموذجي ببنها حالتي وفاة.

وأضاف مصدر بالصحة، أن المتوفين هم: "رشيدة.ف.ع" 73 عاما، من منية شبين القناطر، و"محمد.ح.م" 76 عاما من قرية شبلنجة التابعة لمركز بنها، و"خليفة.ع.م" 76 عاما من مدينة شبرا الخيمة، و"مدحت.ك.م" 46 عاما، من قرية سنهرة التابعة لمركز طوخ، و"فتحية.م.س" 45 عاما، من قرية منشأة الكرام التابعة لمركز شبين القناطر، و"حورية.م.ع" 73 عاما، من مدينة قها، و"سها.ع.ع" 39 عاما، من قرية كفر كردي التابعة لمركز كفر شكر، و"نصره.ش" 59 عاما من عزبة مرجان التابعة لمركز طوخ، و"نبوية.م.ي" 69 عاما، من قرية الدير التابعة لمركز طوخ.

أخبار تهمك

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

فاتح تريم: مصطفى محمد سجل هدفًا رائعًا رغم الظروف الصعبة

منذ 43 دقيقة

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ أقل من ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ يوم

رشوان توفيق :"حسيت إن حاجة ضربت دماغي لما سمعت خبر وفاة عزت العلايلي" (خاص)

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يفاضل بين ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا في شباك فنربخشة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ يوم

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

07:12 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع