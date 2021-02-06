رئيس "مطوبس" بكفرالشيخ يتسلم 6 سيارات كسح مياه ونقل مخلفات

السبت 06/فبراير/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

تسلم مجلس مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ،برئاسة جمال فهمي، رئيس المركز والمدينة،6 سيارات كسح مياه ونقل قمامة من ضمن الخطة الاستثمارية 2020، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من بينهم 4 سيارات بنقل المخلفات، وسيارتين لكسح مياه الأمطار.

وعبر أهالي مطوبس عن فرحتهم بوصول تلك السيارات، وما ستشهده المدينة وقرى المركز من أعمال تطوير خاصة أن مدينة مطوبس وقرى المركز ستشهد إنشاء مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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