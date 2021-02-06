فاتح تريم: مصطفى محمد سجل هدفًا رائعًا رغم الظروف الصعبة

السبت 06/فبراير/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
هشام البلك

أشاد فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراي التركي بقدرات النجم المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق الجديد، والذي نجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب مع العملاق التركي، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد لفريقه في شباك فنربخشة خلال مواجهة الديربي،التي أقيمت الليلة بين الفريقين في قمة الجولة 23 من الدوري التركي.

قال تريم في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "مصطفى محمد لعب مباراة ونصف مباراة فقط معنا حتى الآن.. إنه يلعب في بلد جديد لأول مرة وسنه صغير وكذلك لغته ليست مثل لغتنا وأسلوب تدريبه مختلف ولكنه رغم ذلك سجل هدفاً رائعاً".

تابع المدرب التركي المخضرم قائلاً: "مصطفى محمد سوف يغلق فجوة مهمة بالنسبة لنا.. لدينا فالكاو وهو لاعب مهم بالنسبة لنا أيضاً.. إذا أردنا أن نلعب بمهاجمين وليس مهاجم واحد فقط فلن نجد صعوبة في ذلك".

ونجح جالطة سراي بهذا الفوز في القفز لصدارة ترتيب الدوري التركي، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، بفارق الأهداف عن فنربخشة الذي تراجع للمركز الثاني.

أخبار تهمك

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 11 ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ يوم

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يفاضل بين ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ يوم

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا في شباك فنربخشة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رشوان توفيق :"حسيت إن حاجة ضربت دماغي لما سمعت خبر وفاة عزت العلايلي" (خاص)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 13 ساعة

فاتح تريم: مصطفى محمد سجل هدفًا رائعًا رغم الظروف الصعبة

منذ 43 دقيقة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

07:12 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع