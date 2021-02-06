وزير المالية: تشكيل لجنة لتحسين أجور موظفي الدولة.. وهذا موعد صرف حافز المعلمين

السبت 06/فبراير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم صرف حافز المعلمين يوم 10 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أنه بداية من الشهر المقبل سيتم صرفه بشكل دوري مع الراتب.

وأضاف"معيط" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أنه سيتم تشكيل لجنة من أجل تحسين أجور الموظفين في الدولة، متابعًا "هناك بعض التشوهات في رواتب الموظفين وزادت مع بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي خاصة بعد حدوث التضخم".

واستطرد "الفقد الذي حدث في القيمة الحقيقية للنقود سيتم تداركها بعد السيطرة على التضخم، وتوافر جميع السلع واستقرار الأسعار في الأسواق حتى يشعر المواطنين بأي زيادة سواء في المعاشات بـ66 مليار زيادات ومن 7 إلى 14% زيادة في المرتبات".

وأكد أن الحزم التحفيزية والمبادرات التي قامت الدولة بضخها ساعدت على استمرار عجلة الاقتصاد وتحقيق اقل الضرر على الرغم من أن الدولة فقدت 200 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا ومتوقع فقد من 150 إلى 200 مليار إضافية هذا العام.

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