الباز: الدولة لا تعادي التراث والتاريخ لكن التغيير سُنة الحياة

السبت 06/فبراير/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الدكتور محمد الباز، أن الدولة لا تعادي التراث ولا تخطط لهدم التاريخ، متسائلا: لو كانت الدولة كذلك لماذا طورت قصر البارون؟.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الدولة لا تغير فقط الطرق والكباري والمباني، ولكن تتغير بشكل اجتماعي، متابعا: "الناس اللى كانت عايشة في منشية ناصر وغيرها من المناطق العشوائية عندما اهتمت بهم الدولة ونقلتهم إلى مناطق متحضرة بها حدائق وملاعب كرة، من المؤكد تغيرت أخلاق السكان وثقافتهم إلى الأفضل، وبالتالي مصر تتغير اجتماعيا وثقافيا، وليس في المباني فقط والطرق".

وأضاف "الباز"، أن التغيير الاجتماعي الذي يحدث في مصر هناك من يريد مقاومته ويقوم برفضه، وعلى سبيل المثال أهالي الزمالك ومصر الجديدة يعارضوا هذا التغيير.

وتابع: "لما تسأل واحد من الأهالي هناك عن رأيه في التطوير هيعبر عن غضبه، لأن هو شايف فقط أنه لازم يحافظ على طبيعة الزمالك بشوارعها، وشكلها القديم وسيرفض أي تغيير".

وواصل: "كل واحد شايف الحكاية من زاويته الخاصة لكن الحكاية أوسع بكتير، والدولة ستقوم بهذا التغيير حتى لو رفض البعض، لأن التغيير بيحصل وهيكمل والناس في النهاية هتكون معترفة بيه لان هي دي سنة الحياة".

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