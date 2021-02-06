تعليق أحمد موسى عن تأخر طيارة البافاري: "بايرن ميونخ وصلوا بالسلامة.. فكروني بأتوبيس الزمالك" (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن تأخر وصول طائرة فريق بايرن ميونخ إلى الدوحة 7 ساعات، يفكره بما حدث في القمة 119 بين الأهلي والزمالك، عندما لم يصل أتوبيس الأبيض إلى ملعب المباراة.



وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فريق بايرن ميونخ وصل إلى الدوحة اليوم السبت بعد تعطل 7 ساعات بسبب الظروف الجوية.



وطالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة أن تكون مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ممتعة، كاشفا عن أن الأهلي هزم بطل أوروبا في عام 1977 بنتيجة 2-1، فمن الوارد أن يهزم الأهلي البايرن، كل شيء وارد في كرة القدم، فمن الممكن أن تحدث معجزة ويفوز الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المعز علي لاعب ليس لديه روح رياضية، ويحاول التقليل من النادي الأهلي، متابعا أن النادي الأهلي ممثل الكرة المصرية في كأس العالم للأندية.



وناشد الإعلامي أحمد موسى، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بإنشاء استاد فقط للبطولات.



