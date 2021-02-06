النيابة الادارية: مراجعة موقف العقارات المجاورة لعقار فيصل المحترق

السبت 06/فبراير/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمتحدث باسمها، إن النيابة الإدارية كلفت الوحدة المحلية في كرداسة بتنفيذ قرار هدم عقار فيصل بالكامل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن النيابة الإدارية شكلت لجنتين الاولى خاصة بهيئة الطرق لتكشف حقيقة التعدي على حرم الطريق الدائري، واللجنة الثانية خاصة بالسلامة والصحة المهنية، بخلاف لجنة ثالثة تبحث هل العقار بدون ترخيص؟.

وأشار "سمير"، إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أوصت بهدم العقار، منوها أن التحقيقات لن تشمل العقار الآيل للسقوط فقط، ولكن سيتم مراجعة العقارات المجاورة أيضا.

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