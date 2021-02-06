النيابة الادارية: مراجعة موقف العقارات المجاورة لعقار فيصل المحترق
السبت 06/فبراير/2021 - 09:22 م
داليا الحسين
قال المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمتحدث باسمها، إن النيابة الإدارية كلفت الوحدة المحلية في كرداسة بتنفيذ قرار هدم عقار فيصل بالكامل.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن النيابة الإدارية شكلت لجنتين الاولى خاصة بهيئة الطرق لتكشف حقيقة التعدي على حرم الطريق الدائري، واللجنة الثانية خاصة بالسلامة والصحة المهنية، بخلاف لجنة ثالثة تبحث هل العقار بدون ترخيص؟.
وأشار "سمير"، إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أوصت بهدم العقار، منوها أن التحقيقات لن تشمل العقار الآيل للسقوط فقط، ولكن سيتم مراجعة العقارات المجاورة أيضا.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن النيابة الإدارية شكلت لجنتين الاولى خاصة بهيئة الطرق لتكشف حقيقة التعدي على حرم الطريق الدائري، واللجنة الثانية خاصة بالسلامة والصحة المهنية، بخلاف لجنة ثالثة تبحث هل العقار بدون ترخيص؟.
وأشار "سمير"، إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أوصت بهدم العقار، منوها أن التحقيقات لن تشمل العقار الآيل للسقوط فقط، ولكن سيتم مراجعة العقارات المجاورة أيضا.