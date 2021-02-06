نشأت الديهي: موسى فقيه جوكر الاتحاد الإفريقي يديره بحنكة ووعي

السبت 06/فبراير/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر كانت اليوم على موعد مع ثقة جديدة في رئيسها والقائمين على الأمر بها من خلال اختيار منطقة شمال إفريقيا لمصر للمرة الثالثة على التوالي لتكون عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن مصر حظت بثقة منطقة شمال إفريقيا، مهنأ مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه تم إعادة موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021 أصبحت تتشكل من الكونغو الديمقراطية رئيسًا وكل من السنغال وجزر القمر ومصر نوابًا للرئيس، وجنوب أفريقيا مُقررًا.
وتابع، أن إعادة انتخاب موسى فقيه؛ لأنه جوكر ومايسترو الاتحاد الإفريقي يدير بحنكة ووعي وفهم لجميع الملفات الإفريقية.

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