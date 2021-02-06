نشأت الديهي مهاجمًا "البرادعي": "سُبة في جبين الوطن".. والسبب

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر والدول العربية والأجنبية وحتى حكومة فايز السراج، رحبوا بالحكومة الليبية الجديدة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن الكائن الرخو عديم الملامح محمد البرادعي ظهر في الصورة، بنشر تغريده عبر موقع "تويتر" قال خلالها: " طالبت بتشكيل مجلس رئاسي في مصر فتم تشكيله في السودان وليبيا الفكرة لا تموت"، معقبًا: "الله يكسفك لا أجد تعليق يليق بسذاجة وسطحية وعبط هذا الرجل".



وتابع لـ "البرادعي"،: "أنت رجل عبيط ومش عارف تتكلم، ليبيا دولة مفككة والعالم اجمع يلعب بها، أنت كنت عايز وضع مصر يبقى زي ليبيا حاليًا"، مضيفًا: "هذا الرجل رخو حقيقي طمع في غباء البشرية"، متسائلًا: "كيف صعد البرادعي ليصل لوكالة الطاقة الذرية فهو سُبة في جبين الوطن بهذا التصريح".

