"الديهي" يهاجم الولايات المتحدة لاعتراضها على قرار الجنائية الدولية بشأن فلسطين



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن متحدث الخارجية الأمريكية قال إن الولايات المتحدة تعترض على قرار اتخذته المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية، معقبًا: "هنشوف الجنائية الدولية هتكمل ولا هتخاف من امريكا؟".



وتابع "الديهي"، ردًا على الموقف الأمريكي: "سلم لي على العدالة الدولية والحق الدولي والشرعية الدولية، كله كلام ميأكلش عيش، القوي بيحمي نفسه، طظ في أفكاركم وحقوق الإنسان من وجهة نظركم".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للشعب الفلسطيني، وتمهد لفتح تحقيقات حول جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.