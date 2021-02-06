المدفعجية يشوقو جمهورهم لـ"هيتابا" مع نيللي كريم

السبت 06/فبراير/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الحساب الرسمي للمدفعجية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة نيللي كريم.

ومن المقرر أن تشارك الفنانة نيللي كريم مع المدفعجية، في أغنية بإسم هيتابا، وذلك عقب نجاح أغنية مسلسلها "100وش" برمضان 2020.

وروجت "كريم" لهذا العمل من خلال منشور شاركته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع المدفعجية وكتبت قائله: "انتظرونا".

وتشارك الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني المقبل في مسلسل "ضد الكسر" انتاج العدل جروب، وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.
المدفعجية يشوقو جمهورهم لـ"هيتابا" مع نيللي كريم
المدفعجية يشوقو جمهورهم لـ"هيتابا" مع نيللي كريم

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